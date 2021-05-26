ФОТОФАКТ: Мексиканский культурный фестиваль БГУ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканский культурный фестиваль направлен на популяризацию культуры стран Южной Америки, развитие сотрудничества с мексиканскими университетами, а так же в поддержку международного фестивального движения и творческого обмена.
В течении семи дней пройдет показ лучших работ латиноамериканских режисеров, а так же цикл образовательных лекций по истории и культурологии.-0-
Фото Павла Орловского
Проректор БГУ по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич
Магистр истории Мексиканского университета Веракрусана Карлос Крус
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Хуан Вальдес Фигероа
Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Франклин Рамирес