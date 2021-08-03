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03 августа 2021, 15:44

ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна

Андрей Маньков и Антон Держановский
Андрей Маньков и Антон Держановский
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Белгидромет: погодные условия для формирования урожая картофеля благоприятные
Женщины-комбайнеры Шкловского района принимали подарки от БСЖ

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный экипаж Антона Держановского и Андрея Манькова из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна. Парни стремятся к двухтысячному рубежу. Комбайнер и его помощник впервые работают в тандеме. На сегодняшний день на агропредприятии убрали около 80% площадей зерновых. Средняя урожайность выше прошлогодней - 42 ц/га. В хозяйстве этот год называют щедрым. Аграрии намолотили 12,5 тыс. т.-0-

Фото Сергея Холодилина

@beltanews

Старший агроном Игорь Глёвкий
Старший агроном Игорь Глёвкий
Водитель на отвозе зерна Василий Марачковский
Водитель на отвозе зерна Василий Марачковский
Комбайнёр Владимир Дмитровский
Комбайнёр Владимир Дмитровский
Полевод Тамара Апанасенко.
Полевод Тамара Апанасенко.
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