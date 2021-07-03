ФОТОФАКТ: Наши традиции. Чествование тружеников села и праздник урожая

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Например, чествовать тружеников сельского хозяйства за их нелегкий труд. В 1996 году по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко прошел первый фестиваль-ярмарка "Дажынкі", ставший настоящим праздником для работников АПК. До 2014 года мероприятие проводилось в республиканском формате, а теперь организуется в одном из районных центров Беларуси каждой областью самостоятельно. Ежегодно меняя место своего проведения, фестиваль помогает кардинально преобразить внешний облик малых городов Беларуси. Праздник в честь тружеников села: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Областные "Дажынкі" в Толочине

Продолжение следует…