Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 3 июля 2021
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:09 Сборная Дании пробилась в 1/2 финала чемпионата Европы Спорт
21:06 "Дайте шанс человеку показать себя" - Лукашенко высказался о новом гендиректоре Большого театра Президент
20:43 Лукашенко - творческой интеллигенции: мы должны объединиться и удержать страну Президент
20:35 ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности Общество
20:32 ФОТОФАКТ: Белорусские грации завоевали первые медали этапа Кубка мира Спорт
20:15 В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число случаев COVID-19 В мире
19:48 Лукашенко предложил новую традицию на День Независимости Президент
19:35 Лукашенко обратился к творческой интеллигенции: вы лицо нации, не делайте больше неправильных шагов Президент
19:29 ФОТОФАКТ: Наши традиции. Чествование тружеников села и праздник урожая Общество
19:13 Определились победители заключительного дня Кубка Беларуси по плаванию Спорт
18:59 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Фиджи В мире
18:36 Во Франции борются с лесным пожаром площадью 100 га В мире
18:32 Международное ралли "Шелковый путь" меняет маршрут из-за COVID-19 Спорт
18:05 ФОТОФАКТ: Наши традиции. Республиканский бал выпускников Общество
18:01 Народное единство крайне важно во время политического и экономического давления на Беларусь - мнение Общество
17:35 Хакеры атаковали торговую сеть, аптеку и бензоколонки в Швеции В мире
17:33 ФОТОФАКТ: Наши традиции. Здоровый образ жизни Общество
17:21 Илья Ивашко пробился в 1/8 финала Уимблдонского турнира Спорт
17:16 Лукашенко посетил Большой театр Президент
17:10 Чайчиц: благодаря единству белорусы обрели свободу и независимость Общество
16:53 "Родная, шчырая, старажытная" - белорусские послы запустили флешмоб "Люблю Беларусь" Политика
16:31 ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей" Общество
16:30 Русакович: Беларусь заняла достойное место в мировом сообществе Общество
16:08 РЕПОРТАЖ: Как Могилев превратился в город-праздник в День Независимости Регионы
16:02 Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции Регионы
15:26 Романов: День Независимости - символ единства нации, суверенитета и свободы страны Общество
15:22 ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Победы Общество
15:12 Молодежь Беларуси свято хранит память о подвиге победителей - Прохоров Общество
15:09 ФОТОФАКТ: Могилевчане празднуют День Независимости Регионы
14:51 Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше Культура
Все новости
Все новости
Общество
03 июля 2021, 20:35

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День белорусской письменности

Празднование Дня письменности в Глубоком и Полоцке
Празднование Дня письменности в Глубоком и Полоцке

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. И праздник родного слова – отдельная страница в списке белорусских традиций. День письменности отмечают в республике в начале сентября. Идея фестиваля – продемонстрировать неразрывную связь истории белорусского книгопечатания, основанной на славянских традициях, с сегодняшним днем. Столицами праздника за прошедшие годы стали исторические, культурные и литературные центры страны – Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов и другие. В рамках фестиваля также проходит церемония вручения Национальной литературной премии. День белорусской письменности: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Празднование Дня писменности в Белыничах
Празднование Дня писменности в Белыничах

Церемония открытия скульптурной композиции в Белыничах, приуроченная ко Дню белорусской письменности
Церемония открытия скульптурной композиции в Белыничах, приуроченная ко Дню белорусской письменности

День белорусской письменности в Полоцке
День белорусской письменности в Полоцке

Празднование Дня писменности в Белыничах
Празднование Дня писменности в Белыничах

Праздничный концерт на Дне писменности
Праздничный концерт на Дне писменности

Продолжение следует…

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь БЕЛТА книги фотография язык
Новости рубрики Общество
Фото из архива ФОТОФАКТ: Наши традиции. Чествование тружеников села и праздник урожая
Александр Лукашенко принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, 2021 год ФОТОФАКТ: Наши традиции. Республиканский бал выпускников
Калина Капуцкая. Фото из архива Народное единство крайне важно во время политического и экономического давления на Беларусь - мнение
Команда "Алмаз" из Дятловского района выиграл Золотую шайбу в младшей возрастной группе дивизиона Б, 2021 год ФОТОФАКТ: Наши традиции. Здоровый образ жизни
Виктор Чайчиц. Фото из архива Чайчиц: благодаря единству белорусы обрели свободу и независимость
Фото из архива ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"
Главное
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Лукашенко обратился к творческой интеллигенции: вы лицо нации, не делайте больше неправильных шагов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь празднует День Независимости
Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес Лукашенко и белорусского народа
Топ-новости
Лукашенко: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, где будет отмечена роль белорусского народа
Участники экспедиции на Эверест вручили Лукашенко белорусский флаг, побывавший на самой высокой точке планеты
Охрана госграницы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте - ГПК
Сила дружбы и веры помогала белорусам восстанавливать страну после войны - ветеран
Народное единство крайне важно во время политического и экономического давления на Беларусь - мнение
ФОТОФАКТ: Белорусские грации завоевали первые медали этапа Кубка мира
"Родная, шчырая, старажытная" - белорусские послы запустили флешмоб "Люблю Беларусь"
Места проведения торжественных мероприятий МВД взяло под особый контроль
482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Русакович: Беларусь заняла достойное место в мировом сообществе
Независимость дает возможность народу выбирать свою судьбу - мнение
Чудо на Parimatch Golf Cup: спортсмен из Беларуси оформил второй hole in one в карьере!
Ответственность за сохранение независимости лежит на каждом - Орда
Илья Ивашко пробился в 1/8 финала Уимблдонского турнира
Крепость-герой стала эпицентром празднования Дня Независимости в Бресте
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.