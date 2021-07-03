ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости

Витебчане празднуют День Независимости, 2020 год

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, в Беларуси отмечают главный праздник белорусской государственности. День Независимости: наши традиции - в фотографиях БЕЛТА.

День Независимости в Гомеле

Александр Лукашенко на праздновании Дня Независимости в Минске, 2020 год

День Независимости в Бресте, 2003 год

Во время торжеств в Гомеле, 2004 год

Празднование Дня Независимости на площади Победы в Витебске, 2012 год

Праздничный гала-концерт в честь празднования Дня Независимости Республики Беларусь у стелы "Минск - город-герой", 2020 год

Акция Споем гимн вместе

Наши традиции. Продолжение следует…