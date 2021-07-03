ФОТОФАКТ: Наши традиции. Наши дети

Фото из архива. Во время акции "Наши дети"

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. В канун Нового года и Рождества в Беларуси традиционно проходит акция "Наши дети", которая погружает юных граждан в волшебный мир самого долгожданного праздника. Высшие должностные лица, руководители органов госуправления и местные власти посещают детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации: остались без родительской любви и тепла или болеют. К марафону добрых дел присоединяются бизнесмены, артисты, спортсмены, звезды эстрады. Одну из самых масштабных благотворительных инициатив в стране ежегодно поддерживают тысячи неравнодушных сердец. Наши дети: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Продолжение следует…