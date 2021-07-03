ФОТОФАКТ: Наши традиции. Порядок на родной земле

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Поддерживать порядок на родной земле – традиция для белорусов. Ежегодно вся страна в конце апреля выходит на республиканский субботник. Тысячи энтузиастов – от рядового гражданина до главы государства – благоустраивают и озеленяют территории. Миллиарды рублей, собранные на субботниках, идут на строительство социальных объектов, нужды детских оздоровительных лагерей, приведение в порядок историко- культурных ценностей, памятников.

Александр Лукашенко принимает участие в республиканском субботнике, 2020 год

Продолжение следует…