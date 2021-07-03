ФОТОФАКТ: Наши традиции. Республиканский бал выпускников

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Республиканский бал выпускников высших учебных заведений, который ежегодно проходит в конце июня, уже стал тоже традицией. Глава государства лично вручает награды и поздравляет самых талантливых и перспективных уже бывших студентов вузов: отличников учебы, победителей международных олимпиад, стипендиатов специального фонда Президента. Чествование лучших выпускников страны: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Александр Лукашенко с участниками Республиканского бала выпускников, 2021 год

Продолжение следует…