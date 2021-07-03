ФОТОФАКТ: Наши традиции. Славянский базар

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Одна из них - Международный фестиваль искусств "Славянский базар". Главное культурное событие года проводится на древней витебской земле и принимает гостей со всех континентов. "Славянский базар в Витебске": наши традиции – в фотографиях БЕЛТА.

"Славянский базар в Витебске", 2020 год

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", 1997 год

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Ансамбль "Сябры"

Владимир Мулявин на фестивале "Славянский базар-1994"

"Славянский базар в Витебске", 1999 год

Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020" на "Славянском базаре". Гран-при завоевала белорусская участница Ангелина Ломако

Фест уличного искусства на "Славянском базаре в Витебске", 2020 год

Наши традиции. Продолжение следует…