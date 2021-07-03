ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Древние белорусские обряды – отдельная страница, в которых отражены история, быт и дух народа. Наши предки верили, что в труде и повседневной жизни рядом с человеком присутствуют сверхъестественные силы. А задобрить или победить таинственное зло можно с помощью ритуальных действий. "Грамніцы", "гуканне вясны", "вялікдзень", "купалле", "талака", "радзіны" – названия народных праздничных ритуалов говорят сами за себя. Сохранение древних белорусских обрядов: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Обряд "Сороки"

Празднование Коляд в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта

Колядные гуляния в агрогородке Махово Могилевского района

Гадание на святки

Празднование Крещения на Голубой кринице

В Могилевском районе воссоздали славянский праздник Громницы

"Гуканне вясны" под Гродно

Народный праздник "Сороки" в Могилевском районе

Обряд "Сороки" в Ельском районе

"Засевки" в Могилевском районе. По традиции посевная кампания в районе началась с народного обряда

Николин день

Продолжение следует…