ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение уникальных природных объектов

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Беларусь стремится сохранить свое уникальное биологическое разнообразие. И это – тоже традиция. "Беловежская пуща", "Браславские озера", "Нарочанский", "Ольманские болота"…Площадь особо охраняемых природных территорий, куда входят заповедники, национальные парки, заказники, болотные угодья, реки и озера, составляет почти 8% территории страны.

Продолжение следует…