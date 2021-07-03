ФОТОФАКТ: Наши традиции. Здоровый образ жизни

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.
За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Стремление к здоровому образу жизни также стало доброй традицией. ЗОЖ – визитная карточка Беларуси. В стране действуют более 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений: футбольные манежи, центры олимпийской подготовки, физкультурно-оздоровительные комплексы…Ежегодно в республике для поклонников здорового образа жизни проводится около 22 тысяч спортивных мероприятий. Здоровый образ жизни: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.
Продолжение следует…