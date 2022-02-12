12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гожском полигоне разыгран тактический эпизод по маневренной обороне во время учения "Союзная решимость - 2022", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Отработана маневренная оборона силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации, подразделений тылового и технического обеспечения. Продемонстрированы элементы эвакуации раненых с применением бронированных медицинских машин на базе БТР-82А.
Согласно замыслу, разведка обнаружила движение передовых подразделений условного противника. Чтобы нанести первый урон, в бой вступают механизированные подразделения, входящие в состав "огневой засады". Выполнив задачу, они отходят в ротный опорный пункт, уступая поле боя подразделениям боевого охранения в составе взвода на БМП-2. Нанеся огневое поражение, подразделение под прикрытием дымовой завесы отходит на подготовленные позиции.
Применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов позволяет выявить предполагаемые пункты управления условного противника, по которым силами авиации Союзного государства наносится авиационный удар. Условный противник наращивает усилия и вступает в бой с подразделениями на первом рубеже маневренной обороны, в составе которых две мотострелковые роты, танковый взвод и батарея 2с1 "Гвоздика".
После попытки прорыва условного противника останавливают огнем танковой роты и гранатометного взвода, что создает условия для контрудара. Силы общевойскового резерва, в составе которых две мотострелковые роты, танковая рота при поддержке батареи 2с1 "Гвоздика" и батарея БМ-21 "Град", контратакуют и наносят окончательное поражение условному противнику.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин проверил действия войск в ходе розыгрыша одного из эпизодов по отработке маневренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации. Наблюдали за ходом розыгрыша и заместитель министра обороны Андрей Жук, командующий войсками Западного оперативного командования Игорь Демиденко и помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.
После розыгрыша глава военного ведомства Беларуси наградил военнослужащих, принимающих участие в совместном учении вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022".-0-
Фото Леонида Щеглова и Рамиля Насибулина