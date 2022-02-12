12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гожском полигоне разыгран тактический эпизод по маневренной обороне во время учения "Союзная решимость - 2022", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Отработана маневренная оборона силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации, подразделений тылового и технического обеспечения. Продемонстрированы элементы эвакуации раненых с применением бронированных медицинских машин на базе БТР-82А.

Согласно замыслу, разведка обнаружила движение передовых подразделений условного противника. Чтобы нанести первый урон, в бой вступают механизированные подразделения, входящие в состав "огневой засады". Выполнив задачу, они отходят в ротный опорный пункт, уступая поле боя подразделениям боевого охранения в составе взвода на БМП-2. Нанеся огневое поражение, подразделение под прикрытием дымовой завесы отходит на подготовленные позиции.

Командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Александр Лавренов

Командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко

Применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов позволяет выявить предполагаемые пункты управления условного противника, по которым силами авиации Союзного государства наносится авиационный удар. Условный противник наращивает усилия и вступает в бой с подразделениями на первом рубеже маневренной обороны, в составе которых две мотострелковые роты, танковый взвод и батарея 2с1 "Гвоздика".

После попытки прорыва условного противника останавливают огнем танковой роты и гранатометного взвода, что создает условия для контрудара. Силы общевойскового резерва, в составе которых две мотострелковые роты, танковая рота при поддержке батареи 2с1 "Гвоздика" и батарея БМ-21 "Град", контратакуют и наносят окончательное поражение условному противнику.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин проверил действия войск в ходе розыгрыша одного из эпизодов по отработке маневренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации. Наблюдали за ходом розыгрыша и заместитель министра обороны Андрей Жук, командующий войсками Западного оперативного командования Игорь Демиденко и помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин

После розыгрыша глава военного ведомства Беларуси наградил военнослужащих, принимающих участие в совместном учении вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022".-0-

Фото Леонида Щеглова и Рамиля Насибулина