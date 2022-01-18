ФОТОФАКТ: Православные встречают Крещенский сочельник

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Этот день также называется Навечерием Крещения Господня (Богоявления). В Сочельник христиане готовятся встретить один из главных праздников - Крещение Господа Иисуса Христа, который приходится на 19 января. Слово "сочельник" берет начало из названия основного кушанья этого дня - сочива, представляющего собой отварное пшено с добавлением меда, орехов и сухофруктов. Существует церковная традиция, предписывающая воздержание от иной пищи до момента вынесения свечи на утренней литургии 19 января.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь
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