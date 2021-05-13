ФОТОФАКТ: Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это служители расположенных в Минске Соборной мечети, костела Матери Божьей Будславской, синагоги Бейс Исроэль, православного храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Визит в БГУ прошел в рамках проекта "Год народного единства", который проводится в университете с марта текущего года. Представители конфессий встретились с руководством, преподавателями и студентами БГУ. Для гостей организовали экскурсионную программу. -0-

Фото Оксаны Манчук