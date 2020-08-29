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Новости
14:48
ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля, действовавший 48 лет
В мире
14:44
НББ подготовила выставку к 160-летию Левитана
Культура
14:30
Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 160
В мире
14:28
В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 11
Общество
14:03
Три уроженца белорусского Полесья удостоены звания "Ганаровы паляшук"
Регионы
13:53
Если не сдашь мандат - будем резать: депутату Палаты представителей угрожают физической расправой
Регионы
13:34
Образовательная онлайн-платформа заработает в БНТУ к новому учебному году
Общество
13:23
Рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 зарегистрирован в Украине
В мире
13:18
В Полесском регионе создаются необходимые условия для труда и комфортного проживания - Субботин
Регионы
13:15
С 1 сентября все прибывающие в Египет должны иметь сертификат с отрицательным тестом на COVID-19
Общество
13:00
Представители Беларуси и Украины стали участниками фестиваля "Зов Полесья"
Регионы
12:49
Ранее судимый мужчина оказал вооруженное сопротивление оперативникам под Мозырем
Происшествия
12:40
ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"
Общество
12:39
Соловей: уникальная природа, богатое наследие, аутентичность - слагаемые успеха "Зова Полесья"
Регионы
12:30
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 207 пациентов с COVID-19
Общество
12:27
Жара до +32°С ожидается на юге Беларуси 30 августа
Общество
12:15
Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября
В мире
12:10
Путин: Россия признает легитимность президентских выборов в Беларуси
Политика
12:06
В Беларуси 28 августа по административным правонарушениям задержаны 32 человека - МВД
Общество
11:57
Детей и подростков приглашают поучаствовать в акции "День знаний в Минском метро"
Регионы
11:47
Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти
В мире
11:44
В Латвии проходит голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу
В мире
11:41
Большой театр Беларуси проведет в сентябре благотворительную акцию
Культура
11:33
В Аргентине зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки
В мире
11:29
Учебное оборудование для 45 кабинетов физики, химии, биологии поставят в школы Гомельской области
Регионы
11:20
ФОТОФАКТ: От мемориального комплекса "Курган Славы" стартовал автопробег "Золотое кольцо Минщины"
Регионы
11:17
Два человека погибли при обрушении отеля в Китае
В мире
11:14
Депутат: школа всегда была храмом знаний, а не политическим институтом
Общество
11:09
В Крыму 16 тыс. абонентов остались без газоснабжения
В мире
11:06
Минчанин задержан во время разрисовывания проезжей части краской
Происшествия
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Общество
29 августа 2020, 12:40
ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"
Фото Максима Гучека, Дениса Костюченко, Рамиля Насибулина, Сергея Шелега, Егора Павлющика
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акция
фоторепортаж
Новости рубрики Общество
В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 11
Образовательная онлайн-платформа заработает в БНТУ к новому учебному году
С 1 сентября все прибывающие в Египет должны иметь сертификат с отрицательным тестом на COVID-19
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 207 пациентов с COVID-19
Жара до +32°С ожидается на юге Беларуси 30 августа
В Беларуси 28 августа по административным правонарушениям задержаны 32 человека - МВД
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Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 207 пациентов с COVID-19
ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"
Беларусь активно готовится к ЧМ-2021 по хоккею - Головченко
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Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий
Путин: Россия признает легитимность президентских выборов в Беларуси
Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса
Если не сдашь мандат - будем резать: депутату Палаты представителей угрожают физической расправой
В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 11
Цуй Цимин завершает дипмиссию в Беларуси
Минобразования: новый учебный год все школы начнут в обычном режиме
МИД Беларуси ответил Украине насчет "паузы" в диалоге
"Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей
Известные атлеты и тренеры приняли участие в велопробеге "За Беларусь!"
Петровский: Польша и Литва хотят поживиться за счет ситуации в Беларуси
Минздрав предупредил об электронных сообщениях от мошенников в адрес отелей
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 25 млн
Минобороны: комплексное тактическое учение на Гродненском направлении пройдет 28-31 августа
Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году
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Спецпроекты
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Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
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