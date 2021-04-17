ФОТОФАКТ: Республиканский субботник проходит в Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. 50% заработанных в этот день денежных средств планируется направить Минздраву, оставшиеся 50% заработанных на субботнике денежных средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома.-0-

Александр Лукашенко трудится на субботнике на своей малой родине - в агрогородке Александрия Шкловского района

Витебская область

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В мемориальном комплексе "Тростенец"

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Депутаты Палаты представителей приняли участие в республиканском субботнике

Фото Александра Хитрова, Олега Фойницкого, Вадима Якубёнка, Сергея Шелега, Максима Гучека, Егора Павлющика