ФОТОФАКТ: Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага в честь Дня Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое высокое строение в мире - небоскреб Бурдж-Халифа - в честь Дня Независимости окрасилось в цвета белорусского флага. Об этом информирует МИД Беларуси в своем твиттер-аккаунте, сообщает БЕЛТА.
Самое высокое строение в мире Бурдж-Халифа сегодня в честь Дня Независимости нашей страны окрасилось в цвета белорусского флага #BY75 @BelarusEmbUAE pic.twitter.com/8L1sS8GxMk— МИД Беларуси (@BelarusMID) 3 июля 2019 г.
Бурдж-Халифа - небоскреб высотой 828 метров в Дубае, самое высокое сооружение в мире. Форма здания напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.-0-
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