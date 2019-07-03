ФОТОФАКТ: Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага в честь Дня Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое высокое строение в мире - небоскреб Бурдж-Халифа - в честь Дня Независимости окрасилось в цвета белорусского флага. Об этом информирует МИД Беларуси в своем твиттер-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

Самое высокое строение в мире Бурдж-Халифа сегодня в честь Дня Независимости нашей страны окрасилось в цвета белорусского флага #BY75 @BelarusEmbUAE pic.twitter.com/8L1sS8GxMk — МИД Беларуси (@BelarusMID) 3 июля 2019 г.

Бурдж-Халифа - небоскреб высотой 828 метров в Дубае, самое высокое сооружение в мире. Форма здания напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.-0-