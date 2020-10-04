ФОТОФАКТ: Учения волонтеров поисково-спасательного отряда

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные учения волонтеров поисково-спасательного отряда "Ангел" прошли в эти выходные под Брестом в районе лесного массива Красного Двора. Около 50 спасателей — добровольцев из Бреста, Барановичей, Пинска и Березы оттачивали навыки поиска и спасения людей в лесной местности, оказания первой медицинской помощи пострадавшим, ориентирования на местности при помощи компаса, правила ведения переговоров в радиоэфире во время поисково-спасательной операции а также организации и работы полевого штаба.-0-

Фото Вадима Якубёнка