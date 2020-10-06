ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 октября открылся сезон загонной охоты на копытных. В Минлесхозе отмечают, что с 1 октября по 31 декабря в Беларуси помимо ружейной охоты из засады и с подхода разрешается ружейная загонная охота на лося, кабана, оленя (благородного и пятнистого), лань, муфлона. Охотиться можно в течение суток ружейным способом, загоном и с собаками, из засады и с подхода. При этом для добычи лося, оленей благородного и пятнистого, лани, взрослого кабана старше 2 лет разрешается применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для добычи косули и кабана до 2 лет - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью. Допускается использование охотничьих луков и арбалетов, а также охотничьих собак (породы - по решению пользователя охотничьих угодий).-0-

Фото Андрея Покумейко