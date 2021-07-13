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Новости
17:22
Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште
Спорт
17:17
Возбудитель болезни Лайма выявлен у 49 клещей в Минске с начала года
Регионы
17:17
В Минской области в ДТП с участием мототранспорта с начала июля погибли 7 человек
Происшествия
17:05
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 89 районах Беларуси
Общество
16:58
Белорусские мультфильмы о Скорине, Шагале и Богдановиче покажут в Минске
Культура
16:50
ФОТОФАКТ: В Беларуси в жару поливают улицы
Общество
16:49
Под Гомелем уничтожили 20 соток конопли
Происшествия
16:43
ММЗ заключил экспортные контракты на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Экономика
16:43
ФОТОФАКТ: В Гродненском районе убирают зеленый горошек
Регионы
16:40
Олимпийская деревня открылась в Токио
Спорт
16:31
В ГПК пройдет личный прием граждан 14 июля
Общество
16:17
Утвержден алгоритм оформления документов об оценке соответствия транспортных средств в электронном виде
Экономика
16:12
МЧС напомнило о правилах поведения при грозе
Общество
16:04
Авиакомпания Lufthansa решила отказаться от приветствия "Дамы и господа!"
В мире
16:00
На ЦТ по всемирной истории 100 баллов набрали 4 абитуриента
Общество
15:54
ФПБ с начала лета получила более 100 обращений о нарушении температурного режима на рабочих местах
Общество
15:52
ПРООН объявил конкурс решений по повышению доступности микрофинансирования в регионах Беларуси
Экономика
15:42
ФОТОФАКТ: Люди спасаются от жары на Заславском водохранилище
Регионы
15:38
БУТБ планирует развивать биржевую торговлю молочной продукцией с Ярославской областью
Экономика
15:31
Прокуратура назвала недостоверным видеоролик о содержании животных на предприятии Толочинского района
Происшествия
15:31
Максимальный балл на ЦТ по географии никто не набрал
Общество
15:24
Сильнейшие за историю метеонаблюдений ливни обрушились на Швейцарию
В мире
15:22
Конференция "Молодежь за Союзное государство" пройдет 16 июля в Витебске
Регионы
15:22
Клишевич: США в очередной раз пытаются организовать на Кубе госпереворот
Политика
15:21
УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020
Спорт
15:09
В ЮАР протесты вылились в массовые грабежи. Жители просят о помощи военных
В мире
15:01
Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза золотых изделий из Польши
Происшествия
15:01
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Ирана
В мире
14:51
В Брестской области с начала года возбудили 12 уголовных дел за сокрытие падежа скота
Происшествия
14:49
Установлен очередной участник массовых беспорядков в Минске
Происшествия
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Общество
13 июля 2021, 16:50
ФОТОФАКТ: В Беларуси в жару поливают улицы
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городах Беларуси в жаркую погоду поливают улицы.-0-
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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 89 районах Беларуси
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МЧС напомнило о правилах поведения при грозе
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МЧС напомнило о правилах поведения при грозе
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