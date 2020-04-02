ФОТОФАКТ: В Беларуси запустили акцию поддержки стран, наиболее пострадавших от COVID-19

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Министерства иностранных дел Республики Беларусь на наружном электронном световом табло Национальной библиотеки Беларуси запущена акция поддержки и солидарности нашей страны с государствами, которые в настоящее время наиболее пострадали от заражения COVID-19.

Графический рисунок в поддержку усилий в борьбе с коронавирусом разместили на здании библиотеки со 2 по 8 апреля. Он содержит флаги США, Италии, Испании, Китая, Германии, Франции, Ирана, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, а также флаг Беларуси в знак солидарности и участия. Его сопровождает надпись "Трымайцеся! Разам – мы пераможам!" на белорусском языке и государственных языках перечисленных стран.-0-

Фото Оксаны Манчук