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02 апреля 2020, 21:37

ФОТОФАКТ: В Беларуси запустили акцию поддержки стран, наиболее пострадавших от COVID-19

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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Министерства иностранных дел Республики Беларусь на наружном электронном световом табло Национальной библиотеки Беларуси запущена акция поддержки и солидарности нашей страны с государствами, которые в настоящее время наиболее пострадали от заражения COVID-19.

Графический рисунок в поддержку усилий в борьбе с коронавирусом разместили на здании библиотеки со 2 по 8 апреля. Он содержит флаги США, Италии, Испании, Китая, Германии, Франции, Ирана, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, а также флаг Беларуси в знак солидарности и участия. Его сопровождает надпись "Трымайцеся! Разам – мы пераможам!" на белорусском языке и государственных языках перечисленных стран.-0-

Фото Оксаны Манчук

@beltanews

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