ФОТОФАКТ: В Гродненской области завершен областной этап республиканской акции "Во славу общей Победы!"

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Районные этапы республиканской акции памяти "Во славу общей Победы!" прошли во всех регионах Гродненской области. Они стартовали 23 августа 2019 года в Вороновском районе, а завершились 9 апреля в Мостовском. За это время приведены в порядок мемориалы и воинские захоронения.

10 апреля капсулы с землей со всех районов Гродненской области передали в Гродненский историко-археологический музей. 17 апреля капсулы отправят на хранение в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-

Байкеры доставили капсулу с землей с захоронений Гродненского района в в Гродненский историко-археологический музей

Председатель Совета ветеранов г. Скидель Василий Казак передает капсулу с землей с захоронений Гродненского района в Гродненский историко-археологический музей

Фото Леонида Щеглова