ФОТОФАКТ: В Министерстве иностранных дел прошла церемония гашения марки к 75-летию ООН

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 октября в Министерстве иностранных дел прошла церемония гашения марки к 75-летию ООН. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в обращение почтовую марку "75-летие Организации Объединенных Наций". Проект подготовлен при содействии Почтовой администрации Организации Объединенных Наций.-0-

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник

Генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич, заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник и постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий

Фото Оксаны Манчук