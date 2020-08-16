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Новости
18:51
Выступление Александра Лукашенко в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси
Президент
18:33
Принц Гарри снялся в документальном фильме Netflix
Калейдоскоп
18:08
МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно
Общество
17:39
Распределение российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством
В мире
17:10
Шесть человек пострадали в аварии в Поставском районе
Происшествия
16:47
Многодетная мать: давайте сохраним мир в наших семьях
Общество
16:36
ФОТОФАКТ: В Минске на площади Независимости были представители всех регионов страны
Общество
16:26
Лукашенко: загубите первого Президента - это будет начало конца, всегда будете стоять на коленях
Президент
16:16
Давыдько: наш выбор нужно уважать
Общество
16:15
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 072 пациента с COVID-19
Общество
16:15
ФОТОФАКТ: В Минске у Стелы проходит марш солидарности
Общество
16:06
Лукашенко: мы станем все Брестской крепостью, страну не отдадим
Президент
15:55
"Окунемся в это болото, не вылезем никогда" - Лукашенко о призывах к новым выборам
Президент
15:44
Лукашенко о коронавирусе: я полгода сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел
Президент
15:37
Мы должны мирно работать и не думать, что там с нашими детьми - аграрий из Гродненской области
Регионы
15:36
Врач: мы ожидаем от наших граждан ответственного отношения к здоровью и жизни
Общество
15:35
Лукашенко - людям: вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов - я вам сделал это
Президент
15:27
Лукашенко: хочу, чтобы наши дети и внуки жили на своей земле, в своем государстве
Президент
15:24
Хочу, чтобы моим детям и внукам осталась спокойная страна - жительница Гродно
Регионы
15:15
Композитор из Украины: Беларусь имеет самое большое сокровище - мир
Общество
15:15
Лукашенко: Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы
Президент
15:04
Лукашенко: если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор
Президент
15:01
ФОТОФАКТ: Тысячи человек собрались на площади Независимости в Минске
Общество
14:58
Я против беспорядков и хочу, чтобы у нас все было хорошо - рабочая из Бреста
Регионы
14:57
Лукашенко: хотите перемен и реформ - скажите, каких, завтра начнем
Президент
14:45
ФОТОФАКТ: Минск. Площадь Независимости
Общество
14:41
"Мы разные, но Беларусь у нас одна" - митингующие на площади Независимости в Минске приняли петицию в поддержку мира
Общество
14:39
Хочу, чтобы Беларусь оставалась независимой - мнение
Общество
14:38
Лукашенко на митинге в Минске: вы этим показали, кто в доме хозяин
Президент
14:37
Лукашенко: я вас никогда не предавал и никогда не предам
Президент
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Общество
16 августа 2020, 16:15
ФОТОФАКТ: В Минске у Стелы проходит марш солидарности
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у Стелы проходит марш солидарности.
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Новости рубрики Общество
МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно
Многодетная мать: давайте сохраним мир в наших семьях
ФОТОФАКТ: В Минске на площади Независимости были представители всех регионов страны
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В Беларуси выздоровели и выписаны 67 072 пациента с COVID-19
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Караев: по всем случаям превышения полномочий мы разберемся после стабилизации ситуации в стране
Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти - Конюк
В Беларуси ограничено купание в 18 зонах отдыха, запрещено в 17
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МИД: Беларусь настроена на сохранение коммуникации и продолжение диалога с ЕС
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БСЖ призывает отказаться от насилия и сохранить единство в обществе
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МЧС просит не отпускать детей одних на водоемы
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Карпенко: паспорта готовности к новому учебному году уже получили 75% школ
Умные города и электротранспорт - какие направления получат развитие благодаря запуску БелАЭС
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