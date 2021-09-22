ФОТОФАКТ: В "Зубренке" прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Союзного государства

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 сентября по 22 октября на базе учреждения образования "Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" проводится гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны". Участниками смены, которая имеет статус ежегодного союзного мероприятия, стали воспитанники специализированных кадетских учебных заведений общего среднего образования Республики Беларусь и Российской Федерации. В этом году в смене принимают участие 503 человека из 20 регионов Российской Федерации.-0-
Фото Павла Орловского
Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина
Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина