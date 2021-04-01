ФОТОФАКТ: Видному общественно-политическому и государственному деятелю Алексею Камаю - 85 лет

Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Андрей Савиных
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второму секретарю ЦК Коммунистической партии Беларуси в 1990-1991 годах Алексею Степановичу Камаю - 85. Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай удостоен Благодарности Президента за многолетнюю активную общественно-политическую деятельность, значительный личный вклад в патриотическое воспитание молодежи.-0-
Фото Рамиля Насибулина
Алексей Камай
Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол
Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай и министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко