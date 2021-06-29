ФОТОФАКТ: VIII Форум регионов Беларуси и России начал работу (Обновляется)

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России, который на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России.
В первый день организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям:
*российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий;
*роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства; взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических *проектов в рамках международных договоров;
*право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления;
*молодежь онлайн: цифровая среда будущего.-0-
Фото Максима Гучека, Рамиля Насибулина, Егора Павлющика