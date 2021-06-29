ФОТОФАКТ: VIII Форум регионов Беларуси и России начал работу (Обновляется)

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России, который на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России.

В первый день организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям:

*российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий;

*роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства; взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических *проектов в рамках международных договоров;

*право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления;

*молодежь онлайн: цифровая среда будущего.-0-

Председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич

Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин

Фото Максима Гучека, Рамиля Насибулина, Егора Павлющика