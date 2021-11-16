ФОТОФАКТ: Водометы, слезоточивый газ и детский плач. Ситуация на белорусско-польской границе

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
16 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе наблюдается обострение ситуации. Доведенные до отчаяния беженцы всеми способами пытаются попасть в Польшу, а поляки используют, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Люди задыхаются, дети плачут, газ разъедает им глаза. Из водометов поляки поливают беженцев желтой, вызывающей жжение жидкостью. Много пострадавших. Белорусские медики оказывают людям первую помощь на месте.-0-