Фотографов приглашают к участию в создании открыток в поддержку онкопациентов

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотографы и фотолюбители могут принять участие в создании набора почтовых фотооткрыток "Со-творение" для людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, сообщили БЕЛТА в Центре поддержки онкопациентов "Во имя жизни".

Открытки будут подписывать 24 августа - в этот день центр "Во имя жизни" проведет в Минске эстафету в поддержку тех, кто борется против онкозаболеваний, а также в память о тех, кто ушел из жизни. Написать и отправить послание можно будет людям, которые в данный момент нуждаются в поддержке. "Мы понимаем, что не все желающие смогут быть в этот день в Минске, - отметила директор ЦПО "Во имя жизни" Ирина Жихар. - Мы, выздоровевшие и выздоравливающие после рака, напишем слова поддержки тем, кто проходит трудное лечение, напомним, что рядом близкие".

Желающие поучаствовать в создании открыток, присылая работы на почтовый ящик учреждения oncopatient.by@gmail.com, несут персональную ответственность за их авторство, дают согласие на размещение на сайте центра, а также бесплатное использование для продвижения акции "Со-творение" в СМИ, проведения специализированных мероприятий.

Фотография для фотооткрытки должна соответствовать следующим параметрам: формат изображения - JPEG, цветовая модель - RGB, размер - от 1 тыс. пикселей по меньшей стороне, разрешение - 300 dpi. В сопроводительном письме нужно указать имя, фамилию и возраст автора, страну и город проживания. Для внутреннего использования - контактный телефон (не будет опубликован в открытом доступе).

Если работа не соответствует техническим и тематическим параметрам, экспертная группа оставляет за собой право не принимать ее без объяснения причин. Один человек предлагает не более 7 фотографий на тему "Со-творение". Работы принимаются до 1 августа.

Итоговый набор фотооткрыток будет размещен на сайте центра и распечатан для участников эстафеты. 24 августа любой желающий онкопациент или его близкий сможет выбрать понравившуюся открытку и подписать ее. Подробный список адресов онкоучреждений, куда могут быть адресованы послания, предложат во время эстафеты. Возможность написать слова поддержки будет сохраняться во всех последующих акциях центра.-0-