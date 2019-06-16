ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусские медики посетили с экскурсией Дворец Независимости

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики 16 июня отмечают профессиональный праздник - День медицинского работника. По традиции с этим событием их поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что в стране гордятся профессионализмом и добросовестным отношением к делу специалистов здравоохранения. В преддверии праздника группа лучших медиков страны - лауреатов и победителей конкурса "Врач года" - побывала с экскурсией во Дворце Независимости.-0-
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