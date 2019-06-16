ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусские медики посетили с экскурсией Дворец Независимости

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики 16 июня отмечают профессиональный праздник - День медицинского работника. По традиции с этим событием их поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что в стране гордятся профессионализмом и добросовестным отношением к делу специалистов здравоохранения. В преддверии праздника группа лучших медиков страны - лауреатов и победителей конкурса "Врач года" - побывала с экскурсией во Дворце Независимости.-0-

В Беларуси гордятся профессионализмом специалистов здравоохранения - Лукашенко "Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии - помогать людям преодолевать болезни, облегчать их боль и страдания, спасать жизни", - отметил глава государства.

Фото Николая Петрова