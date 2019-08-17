ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон "24 Разам", в котором приняли участие звезды белорусского спорта, прощел в Минске. Проект направлен на помощь детям с аутизмом.

По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь на сумму Br50 тыс. от VOKA будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.-0-

Фото Дениса Костюченко

Александра Герасименя

Дарья Домрачева (в центре)

Команда Марины Арзамасовой

Команда Дарьи Домрачевой

Команда Надежды Скардино