ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон "24 Разам", в котором приняли участие звезды белорусского спорта, прощел в Минске. Проект направлен на помощь детям с аутизмом.
По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь на сумму Br50 тыс. от VOKA будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.-0-
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