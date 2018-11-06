ФОТОРЕПОРТАЖ: Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" представили в Минске бриллианты белорусского производства

В Минске прошла презентация "Алмаз Холдинг & Белорусские бриллианты" с демонстрацией изделий с синтезированными сертифицированными бриллиантами белорусского производства с демонстрацией коллекций ювелирных изделий из золота и серебра со вставками алмазов выращенных в Беларуси. Изделия представили финалистки конкурса "Мисс Беларусь".

Фото Рамиля Насибулина