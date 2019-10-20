ФОТОФАКТ: Иудеи празднуют Суккот

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иудеи 13-20 октября отмечают Суккот.

Праздник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по Аравийской пустыне на пути из Египта в Землю обетованную, когда люди жили в палатках и шалашах.

Во время службы верующие держат в руках цитрусовый плод и размахивают пучком из пальмовой, миртовой и вербной ветвей. Все вместе они символизируют единство еврейского народа и взаимную ответственность евреев друг за друга.

В последний день празднования завершается годичный цикл чтения Торы и начинается новый цикл - этот день называется праздником обретения Торы. Процессия семь раз обходит Тору, в руках верующие держат драгоценные свитки Торы. Есть и другое название у Суккот - праздник уборки урожая. Он всегда выпадает на осень, на пору окончания летней страды, когда урожай полей, садов и виноградников стекается в амбары и на склады.-0-

Фото Леонида Щеглова