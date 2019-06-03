ФОТОРЕПОРТАЖ: К 1 июня ГАИ и сеть магазинов игрушек FUNtastik провели совместную акцию для водителей и их маленьких пассажиров

В честь Дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, Управление ГАИ ГУВД Минского городского исполнительного комитета совместно с сетью магазинов игрушек провело на дорогах Минска специальную акцию для автомобилистов. Инспекторы ГАИ еще раз напомнили водителям о правилах перевозки детей и требованиях комплексного мероприятия "Внимание – дети!", которое проходит в Беларуси с 25 мая по 5 июня, и вручили памятные подарки и приятные сюрпризы тем из них, кто соблюдает существующие предписания.

В рамках акции инспекторы ГАИ выборочно останавливали автомобили, чтобы проверить, соблюдаются ли требования ПДД, касающиеся перевозки детей (в частности, пункта 178, согласно которому все пассажиры возрастом до 12 лет и ростом до 150 см включительно должны перевозиться исключительно с использованием специальных детских удерживающих устройств). Кроме того, сотрудники Госавтоинспеции напоминали водителям о том, что в рамках акции "Внимание – дети!" всем автомобилистам следует передвигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар, а также внимательно относиться к соблюдению скоростного режима и проявлять особую бдительность при проезде пешеходных переходов, движении во дворах, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, вручая им памятки и информационные пакеты с соответствующими рекомендациями.

Акцию поддержала сеть магазинов игрушек FUNtastik, которая уже более 10 лет занимается реализацией детских товаров в различных городах Беларуси. Ее представители вручали подарки тем маленьким пассажирам, которые располагались в салоне в соответствии с требованиями правил дорожного движения.

"Наша компания делает все для того, чтобы подарить детям настоящее, полное ярких эмоций и приятных впечатлений детство. А участием в совместной акции с ГАИ мы хотели позаботиться об их безопасном и здоровом будущем — которое во многом зависит от того, насколько внимательно их родители, да и просто водители на наших дорогах, относятся к соблюдению требований ПДД, и насколько сами дети знают и соблюдают правила поведения вблизи проезжей части. День защиты детей, начало летних каникул – самое подходящее время, чтобы, с одной стороны, еще раз напомнить и детям, и автомобилистам об этих важных моментах, а с другой — подарить малышам небольшой праздник", — отметил заместитель директора по маркетингу сети магазинов FUNtastik Надежда Олесиюк.

"В рамках республиканской Акции "Внимание – дети!" столичная Госавтоинспекция на постоянной основе организует мероприятия для детей и их родителей. Во время каникул водителям необходимо быть особенно бдительными, а родителям – постоянно напоминать детям о правилах поведения на проезжей части. К тому же подобные акции на дороге всегда являются приятной неожиданностью для водителей", — прокомментировал начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Сотрудники ГАИ в рамках акции также предупреждали автомобилистов о мерах ответственности, предусмотренных действующим законодательством случае нарушения правил ПДД и требований комплексного мероприятия "Внимание – дети!".

Фото предоставлено организаторами акции