ФОТОРЕПОРТАЖ: Модный показ прошел на мусороперерабатывающем заводе под Минском

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный модный показ прошел 4 июля возле самого большого полигона отходов "Тростенецкий", на местном мусороперерабатывающем заводе. Топовые дизайнеры объединились с известными белорусками, чтобы обратить внимание на проблему пластиковых отходов.

У мероприятия говорящий слоган: "Покед, пакет, или Make avoska great again!". Модели — Мелитина Станюта, мисс мира Александра Чичикова, Екатерина Раецкая и другие — дефилировали с авоськами в руках, призывая минчан пользоваться шопперами, экоторбами, авоськами и другими многоразовыми заменителями полиэтиленовых пакетов.-0-

Фото Оксаны Манчук