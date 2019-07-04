ФОТОРЕПОРТАЖ: Модный показ прошел на мусороперерабатывающем заводе под Минском

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный модный показ прошел 4 июля возле самого большого полигона отходов "Тростенецкий", на местном мусороперерабатывающем заводе. Топовые дизайнеры объединились с известными белорусками, чтобы обратить внимание на проблему пластиковых отходов.
У мероприятия говорящий слоган: "Покед, пакет, или Make avoska great again!". Модели — Мелитина Станюта, мисс мира Александра Чичикова, Екатерина Раецкая и другие — дефилировали с авоськами в руках, призывая минчан пользоваться шопперами, экоторбами, авоськами и другими многоразовыми заменителями полиэтиленовых пакетов.-0-
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