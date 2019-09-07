ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкиста

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При поддержке Министерства обороны Республики Беларусь на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" прошли мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста.

Среди них - военно-историческая реконструкция "Бои под Сенно в 1941г.", посвященная героическим событиям Великой Отечественной войны. В реконструкции были задействованы военно-исторический клуб "Солдаты Победы" и оригинальная боевая техника 30-40 гг. ХХ века. Зрители смогли увидеть настоящие советские танки КВ-1, Т-34-76, БТ-7, немецкое штурмовое орудие StuG III и другие уникальные образцы военной техники.-0-

Фото Дениса Костюченко