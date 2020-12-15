Фоторепортаж о чемпионате Беларуси по летнему биатлону признан лучшим на всероссийском конкурсе

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве состоялась торжественная церемония чествования победителей и лауреатов X Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", организованного Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО "Газпром", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В номинации "Лучший фоторепортаж / фоторабота" среди иностранных русскоязычных СМИ победу одержал ведущий специалист отдела информации НОК Беларуси, внештатный корреспондент БЕЛТА Денис Костюченко с фоторепортажем о чемпионате Беларуси по летнему биатлону.

"Мне хотелось не просто качественно сфотографировать соревнования, а рассказать историю: передать динамику, зафиксировать важные детали, эмоции, атмосферу гонок. К тому же люди, как мне представляется, не очень знакомы с летним биатлоном, поэтому необходимо было показать нюансы этой дисциплины. Рад, что мою работу оценило жюри", - сказал Денис Костюченко.

Организаторам фестиваля-конкурса поступило 317 работ из 63 регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.-0-