ФОТОРЕПОРТАЖ: Первый Республиканский новогодний бал собрал во Дворце Независимости почти 300 участников

Беларусь несколько веков назад была центром бальных традиций. На проводимые с большим размахом балы магнатов съезжались титулованные гости со всей Европы. Эту традицию решили возродить. Теперь в канун Нового года главный зал Дворца Независимости будет принимать непривычное для себя, но весьма торжественное мероприятие - Республиканский новогодний бал. Участниками первого бала стали лучшие представители белорусской молодежи.
На новогодний бал во Дворец Независимости приглашено почти 300 студентов и старшеклассников, которые добились особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности. Среди них стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты многочисленных творческих международных и республиканских конкурсов и фестивалей.
Первый Республиканский бал решили провести в формате бала дебютантов. В первой, классической, части возродили старинные бальные традиции, заложенные еще в XVIII-XIX веках. Вечер откроется полонезом дебютантов и вальсом. Вторая часть бала пройдет под мировые хиты эстрадной и джазовой музыки. Она носит более легкий и непринужденный характер, где танцы сочетаются с играми и развлечениям.
Фото Максима Гучека и Николая Петрова
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