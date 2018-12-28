ФОТОРЕПОРТАЖ: Первый Республиканский новогодний бал собрал во Дворце Независимости почти 300 участников

Беларусь несколько веков назад была центром бальных традиций. На проводимые с большим размахом балы магнатов съезжались титулованные гости со всей Европы. Эту традицию решили возродить. Теперь в канун Нового года главный зал Дворца Независимости будет принимать непривычное для себя, но весьма торжественное мероприятие - Республиканский новогодний бал. Участниками первого бала стали лучшие представители белорусской молодежи.

На новогодний бал во Дворец Независимости приглашено почти 300 студентов и старшеклассников, которые добились особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности. Среди них стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты многочисленных творческих международных и республиканских конкурсов и фестивалей.

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на республиканском балу во Дворце Независимости Александр Лукашенко обратил внимание, что присутствующие на балу молодые люди оказались во Дворце Независимости не благодаря случаю или удаче.

Первый Республиканский бал решили провести в формате бала дебютантов. В первой, классической, части возродили старинные бальные традиции, заложенные еще в XVIII-XIX веках. Вечер откроется полонезом дебютантов и вальсом. Вторая часть бала пройдет под мировые хиты эстрадной и джазовой музыки. Она носит более легкий и непринужденный характер, где танцы сочетаются с играми и развлечениям.

Фото Максима Гучека и Николая Петрова