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Победителей конкурса "Фронтовой альбом" наградили в Минске

Общество 17.06.2019 | 16:27
Конкурс "Фронтовой альбом" Новости темы Конкурс "Фронтовой альбом"
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей и вручения благодарностей финалистам конкурса "Фронтовой альбом", который проводился во время республиканской акции "Беларусь помнит!" и посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоялась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев
Председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев

Как подчеркнула первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, цели конкурса "Фронтовой альбом" важны для каждого белоруса. Память о поколениях предшественников, знания о том, как они создавали красивый и крепкий мир, необходимы. "Благодаря таким проектам мы понимаем, насколько важно сохранить память поколений, - отметила она. - Моей семье тема войны также близка. Дедушка и бабушка рассказывали, как воевали в партизанском отряде, сколько пережили, чего им стоило остаться в живых и одержать Великую Победу. С каждым годом все меньше остается живых свидетелей того страшного времени, поэтому мы должны сохранить и передать молодому поколению эти героические истории".

Выступает первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова
Выступает первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова

Значимость проекта отметил и председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев. "Мы хотим слышать правду о нашей Великой Победе. Я вижу, что сейчас некоторые исследователи ее пытаются переврать, переделать, приуменьшить вклад нашего народа. Поэтому очень хочется, чтобы проект "Фронтовой альбом" имел продолжение и нашел поддержку у всех жителей нашей страны. Это очень важно и нужно", - сказал Анатолий Адоньев.

Анатолий Адоньев
Анатолий Адоньев

Как сообщили организаторы, в конкурсную комиссию поступило более 900 творческих работ из разных уголков страны. Авторы кропотливо работали над текстами, вспоминали рассказы участников и свидетелей той страшной войны, искали сохранившиеся фото, наградные документы и сумели искренне и трогательно передать истории человеческих судеб. По итогам голосования комиссии специальный диплом победителя конкурса "Фронтовой альбом" вручили Людмиле Баскаковой (д.Цель, Осиповичский район), Елене Захарик (д.Боровляны, Минская область), Ирине Кожемяко (г.Орша), Наталье Савицкой (г.Витебск), Марине Хохолко (г.п.Шарковщина, Витебская область).

Ирина Старовойтова награждает Людмилу Баскакову
Ирина Старовойтова награждает Людмилу Баскакову

Во время награждения Елены Захарик
Во время награждения Елены Захарик

Ирина Старовойтова награждает Ирину Кожемяко
Ирина Старовойтова награждает Ирину Кожемяко

Ирина Старовойтова награждает Марину Хохолко
Ирина Старовойтова награждает Марину Хохолко

Анатолий Адоньев награждает Валентину Валькович
Анатолий Адоньев награждает Валентину Валькович

Анатолий Адоньев награждает Владимира Каризно
Анатолий Адоньев награждает Владимира Каризно

Анатолий Адоньев награждает Эдуарда Грибко
Анатолий Адоньев награждает Эдуарда Грибко

Анатолий Адоньев награждает Людмилу Большакову
Анатолий Адоньев награждает Людмилу Большакову

Во время награждения Киры Блудовой-Гой
Во время награждения Киры Блудовой-Гой

Во время награждения Светланы Полупановой
Во время награждения Светланы Полупановой

Анна Молочко
Анна Молочко

Во время награждения Анны Судибор
Во время награждения Анны Судибор

Организаторами проекта "Фронтовой альбом" стали Белорусское телеграфное агентство, редакция газеты "7 дней" совместно с Министерством образования, СООО "Гейм Стрим", а также Национальным центром художественного творчества детей и молодежи.-0-

Фото Оксаны Манчук

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