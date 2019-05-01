ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник труда отмечают в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

1 Мая - Праздник труда в Беларуси. Праздничные мероприятия проходят по всей стране.

В Минске. Фото Геннадия Жинкова

Основной площадкой праздника в Минске стал парк Победы. Гостей поздравили представители ФПБ, Министерства труда и социальной защиты, городских властей, трудовых коллективов.

Впервые в этом году отраслевые профсоюзы представили интерактивные площадки, в рамках которых все желающие смогли узнать много интересного о разных профессиях. На которых можно научиться резьбе по дереву, посидеть за рулем новенького эксклюзивного электробуса или аварийно-восстановительного автомобиля. Для гостей праздника организованы тематические фотозоны, дегустационные площадки, мастер-классы, ярмарки, детский батутный городок и многое другое.

В Могилеве. Фото Олега Фойницкого

Обновленную Доску почета открыли в Могилеве. В мероприятии приняли участие руководство области и города, ветераны труда, представители Национального собрания Беларуси, трудовых коллективов и организаций, общественности и молодежи.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравляет ветеранов