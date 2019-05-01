ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник труда отмечают в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

1 Мая - Праздник труда в Беларуси. Праздничные мероприятия проходят по всей стране.
В Минске. Фото Геннадия Жинкова
Основной площадкой праздника в Минске стал парк Победы. Гостей поздравили представители ФПБ, Министерства труда и социальной защиты, городских властей, трудовых коллективов.
Впервые в этом году отраслевые профсоюзы представили интерактивные площадки, в рамках которых все желающие смогли узнать много интересного о разных профессиях. На которых можно научиться резьбе по дереву, посидеть за рулем новенького эксклюзивного электробуса или аварийно-восстановительного автомобиля. Для гостей праздника организованы тематические фотозоны, дегустационные площадки, мастер-классы, ярмарки, детский батутный городок и многое другое.
В Могилеве. Фото Олега Фойницкого
Обновленную Доску почета открыли в Могилеве. В мероприятии приняли участие руководство области и города, ветераны труда, представители Национального собрания Беларуси, трудовых коллективов и организаций, общественности и молодежи.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.357 BYN
|2.348 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.096 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.2645 BYN
|3.24 BYN
|3.27 BYN