ФОТОРЕПОРТАЖ: Закрытие мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2019 в столице (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотолюбители отмечают закрытие очередного сезона фестивалем H.O.G. Rally Minsk 2019. Этот фест собрал представителей байкерского движения со всего мира.

У Дворца спорта пройдут состязания мотокаскадеров и выступления дрифтеров на автомобилях. Драйва и развлечений добавят масштабная музыкальная программа (рок-группа "7Б", рэпер ST, Jazz City Band и другие), выставка-продажа уникальных предметов ручной работы, детский городок и фуд-корты.

Финалом H.O.G. Rally Minsk станет красочное выступление флайбордистов, которые удивят зрителей невероятными трюками.-0-

Фото Рамиля Насибулина