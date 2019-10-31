Фотовыставка "Я жду вас в Ляонине" открылась в Доме дружбы

31 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Фотовыставка "Я жду вас в Ляонине", отображающая масштабные преобразования и современные достижения этой китайской провинции, открылась сегодня в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция и презентация китайской провинции Ляонин продолжили серию мероприятий в Доме дружбы по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики. Открытие состоялось во время визита делегации отдела пропаганды парткома провинции Ляонин, который проходит с 30 октября по 3 ноября.

Заместитель заведующего отделом пропаганды парткома Сунь Чэнцзе отметил заинтересованность китайской стороны к укреплению взаимодействия с Беларусью, в частности, с Брестской областью. Он рассказал о преимуществах Ляонина: этот регион - единственная провинция Северо-Восточного Китая, которая имеет выход к морю, в нем действуют три экспериментальные зоны свободной торговли и сосредоточено более 1 тыс. различных промышленных предприятий.

Сунь Чэнцзе также обратил внимание на многолетнюю дружбу между народами двух стран и тот факт, что представители Советского Союза, в том числе белорусы, внесли свой вклад в освободительную борьбу в Северо-Восточном Китае.

В свою очередь председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова подчеркнула, что Беларусь поддерживает политику открытости Китая и является активной участницей инициативы "Пояс и путь".

В мероприятии приняли участие руководство и активисты общества дружбы "Беларусь-Китай", а также представители столичных вузов и школ, общественных организаций и туристических фирм.-0-

Фото Алины Гришкевич