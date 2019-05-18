18 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Фотовыставка "На пути к Великой Победе" открылась в Аньхойском университете в Китае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Экспозиция посвящена 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие руководители университета, управления образования китайской провинции Аньхой, провинциального отдела пропаганды партийного комитета КПК, канцелярии внешних связей правительства города Хэфэй (административного центра провинции), преподаватели и обучающиеся в университете студенты, в том числе белорусские, российские и украинские.

Генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель отметил огромный вклад белорусских партизан и подпольщиков в разгром фашистской военной машины и напомнил о необходимости сохранить правду о Великой Отечественной войне, легендарном подвиге советского народа, не позволить отнять у него главное завоевание - Великую Победу.

Ректор Аньхойского университета профессор Куан Гуанли подчеркнул, что в годы борьбы с фашистскими и японскими агрессорами народы Китая и Беларуси воевали плечом к плечу и нынешнему поколению молодежи нужно помнить об этом.

На встрече с ректором Аньхойского университета Валерий Мацель обсудил вопросы подготовки его визита в Брестский госуниверситет имени А.С.Пушкина и открытия в этом вузе Института китаеведения имени Конфуция.-0-

Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае