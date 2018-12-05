Фотовыставка о достижениях современной Беларуси будет организована в Пакистане в 2019 году

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достигнута договоренность о проведении в первой половине 2019 года в Пакистане фотовыставки о достижениях современной Беларуси во время празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане по итогам встречи посла Андрея Ермоловича с управляющим директором главного пакистанского информационного агентства Associated Press of Pakistan Corporation Мухаммадом Камаром Уллахом.

На переговорах обсужден ход реализации Меморандума о взаимопонимании между Белорусским телеграфным агентством и Associated Press of Pakistan Corporation, подписанного 29 мая 2015 года на полях первого официального визита в Пакистан Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Стороны отметили важность обеспечения регулярного обмена оперативными и достоверными информационными материалами об актуальных событиях внутренней и международной жизни обеих стран на фоне растущей динамики двусторонних контактов.-0-