Фотовыставка о II Европейских играх открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка-презентация, посвященная проведению в Беларуси II Европейских игр, открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня спорта на благо развития и мира, который отмечается ежегодно 6 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Георгий Катулин. На презентации была представлена информация о II Европейских играх, туристической привлекательности, экономическом потенциале Беларуси, а также безвизовом режиме посещения страны для болельщиков.

Фотовыставка организована постоянным представительством Беларуси при ООН при поддержке фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года". На церемонии открытия присутствовали заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков, представители дипломатического корпуса в Нью-Йорке, Секретариата ООН. Американским представителям торжественно вручили билеты на II Европейские игры.

Кроме того, в штаб квартире ООН продолжает работу 52-я сессия Комиссии ООН по народонаселению и развитию, в которой принимает участие Андрей Дапкюнас. Выступая в качестве основного докладчика на тематической дискуссии, замминистра от имени Европейского региона представил государствам - членам ООН итоги обзора Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в регионе Европейской экономической комиссии ООН. Он ознакомил участников дискуссии с основными демографическими вызовами региона, а также с путями их преодоления на примере Беларуси.

Среди наиболее актуальных для региона ЕЭК ООН демографических тенденций дипломат назвал низкую рождаемость и старение населения. Он проинформировал участников дискуссии, что в Беларуси развивается специальная государственная политика для пожилых граждан. Например, в прошлом году в стране приступили к разработке Национальной стратегии активного долголетия. Она будет направлена на создание условий для социальной интеграции пожилых людей и полной реализации их человеческого потенциала.

"Заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркнул необходимость комплексного реагирования на низкую рождаемость в регионе, приведя в пример политику стимулирования рождаемости в нашей стране, - пояснили в МИД. - Андрей Дапкюнас обратил внимание на необходимость увязки дальнейшей работы по реализации Программы действий МКНР с осуществлением Повестки-2030".

Во время визита в штаб-квартиру ООН белорусский дипломат также встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым. Стороны обсудили актуальные вопросы организации и проведения международной конференции высокого уровня по борьбе с международным терроризмом с использованием новых и возникающих технологий. Проведение этого форума запланировано на начало сентября 2019 года в Минске.-0-