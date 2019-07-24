Фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща - Акулович

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ретроспективная фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща, заявила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович на торжественном открытии экспозиции в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"У белорусов есть хорошее слово толока. И вот трагедию в Армении мы преодолевали толокой. Ведь когда все вместе, тогда все получается. Прежде всего этот смысл мы хотели вложить в выставку, не только вспомнить, но и показать, что толока - единственное, что возможно в сегодняшнем мире", - сказала Ирина Акулович.

По ее словам, фотокорреспондентам, как и пишущим журналистам, работать очень сложно, потому что темы бывают разные - радостные и печальные, "когда приходится увидеть и горе, и смерть, а это очень тяжело, поэтому и представленные фотографии БЕЛТА трогательные и сложные".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевандян напомнил, что 7 декабря 1988 года север Армении содрогнулся от мощного Спитакского землетрясения. "Оно длилось всего лишь 30 секунд, но обернулось 25 тыс. погибших. Вот уже более 30 лет боль по родным, друзьям и коллегам. 30 секунд стали началом летописи, длившейся до сегодняшнего дня на пределах силы воли во имя восстановления и процветания разрушенных сел и городов, - сказал он. - Трагедия в Спитаке - это также летопись гуманизма и взаимопомощи. Весть о страшной трагедии направила в Армению тысячи врачей и спасателей из сотни государств мира со всех континентов, которые привезли в нашу страну не только медикаменты или оборудование, но и укрепили веру и своим участием принесли надежду. В самые трудные дни Беларусь также протянула свою руку помощи и внесла вклад в борьбу за каждую жизнь. И сегодня эта выставка говорящим молчанием фотографий передает всю атмосферу тех дней". Посол подчеркнул, что документальный проект "Ретроспектива памяти" стал возможным благодаря партнерским отношениям БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевандян

В экспозиции "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти" представлены 34 работы фоторепортеров информационных агентств двух стран, сделанные в трагические дни и представляющие как катастрофу, так и отклик всего человечества, и в частности белорусов, на боль армянского народа. "Этой выставкой мы также говорим и о будущем, которое пишется уже сегодня, - отметил генеральный директор агентства АРМЕНПРЕСС Арам Ананян. - Мы хотим привезти эту экспозицию в Спитак, в восстановленный белорусами Дворец культуры, как символ будущего и возрождения".

Директор информационного агентства "АРМЕНПРЕСС" Арам Ананян

Экспозиция "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти" - исключительный проект, в нем представлены имеющие большую историческую ценность фотографии. Через взгляд в прошлое они напоминают о масштабном стихийном бедствии и о твердой воле его преодолеть.

Аркадий Николаев

Вследствие мощных толчков землетрясения, зарегистрированного на севере Армении 7 декабря 1988 года, за полминуты разрушилась почти вся северная часть страны. Более полумиллиона человек потеряли кров, из строя вышло около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан (ныне - Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне - Ванадзор) и более чем 300 населенных пунктов.

На армянскую катастрофу откликнулись республики Советского Союза и 113 стран мира, многочисленные международные гуманитарные организации и частные лица. Армянскому народу протянули руку помощи и белорусы, которые с первого же дня трагедии участвовали в спасательных и восстановительных работах. Многие армянские дети после катастрофы проходили постстрессовую реабилитацию в белорусских учреждениях. Белорусские журналисты рассказывали своей общественности и миру о великом бедствии Армении.

Фотовыставка "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти" будет работать по 18 августа.

Проект проводится при действенном участии посольства Армении и Национального исторического музея Беларуси.

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Фото Максима Гучека