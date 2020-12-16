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16 декабря 2020, 19:01

Фотовыставка, приуроченная к Году малой родины, проходит в Палате представителей

Фото из архива
Фото из архива
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16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Любыя мясціны", приуроченная к Году малой родины, проходит в Палате представителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало, впервые по инициативе первичной организации РОО "Белая Русь" Палаты представителей с участием депутатов седьмого созыва проводился фотофестиваль "Любыя мясціны". Его основная задача, чтобы у каждого человека в сознании и чувствах было укрепление патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому своей малой родины, ее традициям, предоставление возможности участникам фотофестиваля реализовать свои творческие способности.

Почти четверть представителей депутатского корпуса приняли участие в фотофестивале, и 50 фоторабот представлено на выставке. Основная тематика работ - "Родная сердцу сторона" - фотографии природных уголков, уникальных зданий, музеев, мест отдыха, интересных людей. "Духовное начало" - фотографии с изображением храмов, монастырей, святых мест, расположенных на территории своей малой родины. "Творчество без границ" - фотографии праздничных событийных мероприятий, фестивалей, соревнований, конкурсов, ярмарок, проводимых в регионе.

"У каждого депутата своя малая родина и гордость за свой край, за его историю, достижения и главное богатство - люди. У каждого есть свое место, где он черпает силы, отдыхает душой, куда возвращается всегда с удовольствием и, конечно, где его родной дом, где его всегда ждут. И вот такие места постарались в своих работах изобразить наши депутаты. Замечательно, что в фестивале приняли участие и молодые парламентарии, - отметила Ирина Довгало. - Мы просто счастливы, что в нашей стране есть такие замечательные места, а родина малая или великая - она просто родина".-0-

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