Фотовыставки помогают популяризировать спорт - Девятовский

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставки помогают популяризировать спорт. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский на открытии фотовыставки издательского дома "Беларусь сегодня", посвященной II Европейским играм.

"Спортивные мероприятия захватывают и будоражат зрителей. На трибунах одна эмоция захлестывает другую и сложно вкусить момент. Выставки или документальные фильмы позволяют вернуться в то время и насладиться им. Нужно как можно больше популяризировать спорт молодежи, выставки очень помогают в этом: заинтересовать, привлечь. Ведь эмоции атлетов на спортивных аренах впечатляют и притягивают", - сказал Вадим Девятовский.

Глава БФЛА отметил важность создания качественного и профессионального контента, который заденет даже далекого от спорта человека и передаст накал страстей на стадионах или спорткомплексах.

Он добавил, что следующий крупный спортивный форум, который ждут белорусские любители спорта - легкоатлетический матч Европа-США, который пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом. Права на вещание уже приобрели телеканалы "Беларусь 5", Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE (Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV (Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция), NBC (США).-0-