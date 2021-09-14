ФПБ: Беларусь по пунктам укажет Западу на нарушения им норм международного права

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена поступательно работать, чтобы поставить заслон неправомерному использованию санкций и другим фактам нарушений норм международного права. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной темой форума стало влияние неправомерных односторонних санкций на экономику Беларуси и жизнь простых людей. Ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, судебных инстанций, научных кругов, депутаты, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и непосредственно представители тех предприятий, которых затронули санкции, - всего порядка 400 человек из 15 стран вместе вырабатывали консолидированную позицию.

"Мы ставили задачу по итогам обсуждений подготовить заключение, в котором собирались указать юридическим языком нашим западным оппонентам на их неправоту, на нарушение ими норм и законов международного права. И такая резолюция подготовлена, - сказал Вадим Грачев. - В документе мы указали на нарушения по пунктам - начиная от устава и резолюции ООН и заканчивая Всеобщей декларацией прав человека".

Он перечислил суть предъявляемых претензий: западные страны, как считают участники конференции, узурпировали международное право и применяют санкции тогда, когда им захочется, в угоду своих политических желаний и убеждений. "Они подменяют тем самым Совет безопасности ООН: только он может применять какие-либо санкции и только при одном условии - при угрозе глобальному миру. Как отметила спецдокладчик ООН на нашей конференции, введение санкций приобрело беспрецедентно широкий масштаб. И это должно сегодня волновать всю мировую общественность. Очевидно, что санкции в той или иной степени ведут к ограничению права человека на труд, здоровье, достойное питание", - добавил Вадим Грачев.

"Пора поставить этому заслон. Пора поставить западных политиков на свое место. И всей мировой общественности указать на нарушение ими норм и законов международного права", - еще раз подчеркнул заместитель председателя ФПБ.

На основе заключения, которое подготовлено по итогам конференции ведущими экспертами в области международного права, будут сформированы и направлены документы в международные и специализированные институты ООН (МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ), а также в международные суды. "Чтобы там эксперты и специалисты дали объективную оценку практике применения санкций, - пояснил Вадим Грачев. - Кроме того, в ходе конференции достигнута договоренность по заключению соглашения между ФПБ и Белорусской коллегией адвокатов, чтобы в дальнейшем отстаивать права и интересы трудящихся Беларуси на международной арене. Будем собираться на заседаниях экспертной группы и проходиться по пунктам всех выявленных нарушений, чтобы формулировать иски в международные суды".

В заключение Вадим Грачев отметил, что у западных политиков "есть еще время остановиться, осмотреться и принять несколько важных решений: отменить санкции, извиниться перед Беларусью и белорусским народом, возместить причиненный ущерб". Он отдельно обратил внимание, что санкции также бьют и по гражданам тех стран, которые их вводят. Кроме того, такими действиями подрывается авторитет и целостность ООН.

Инициатором проведения форума выступила Федерация профсоюзов. Идея была поддержана правительством и объединением нанимателей.-0-